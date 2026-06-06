Firari şüpheli kaçamadı! FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı

Kayseri’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edilirken, emniyet terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Kayseri'de güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak adalete teslim edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK OPERASYON

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan operasyon kapsamında, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.A. kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Böylece hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün firarı da sona ermiş oldu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonun ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada terörle mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.