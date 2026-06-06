Ankara'da nefes kesen operasyon! Gözü dönmüş baba kızını rehin aldı: Özel Harekat kurtardı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda, eşiyle tartıştığı öne sürülen bir kişi 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri, uzun süren ikna çabalarının ardından operasyon düzenledi. Küçük çocuk sağ salim kurtarılırken, şüpheli yaralı olarak yakalandı. Operasyon sırasında bir polis köpeği de yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Piyade Mahallesi'nde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.D., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alırken, küçük çocuğu kurtarmak için zamana karşı operasyon başlatıldı.

Fotoğraf (DHA) Ekipler, uzun süre boyunca M.D.'yi ikna ederek çocuğu serbest bırakması için yoğun çaba harcadı. Ancak şahsın elindeki bıçağı bırakmaması ve tehditkâr tavırlarını sürdürmesi üzerine, çocuğun hayatının tehlikeye girdiği değerlendirildi. Bunun üzerine Özel Harekat ekipleri operasyon kararı aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şahsın ikna çalışmalarına rağmen teslim olmadığı ve çocuğun güvenliğini tehdit eden davranışlarını sürdürmesi nedeniyle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Fotoğraf (DHA) Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 yaşındaki küçük kız babasının elinden yara almadan kurtarılırken, saldırgan baba yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Operasyonun en dikkat çeken anlarından biri ise emniyetin görevli polis köpeğinin yaralanması oldu. Emniyet yetkilileri, "Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir" açıklamasında bulunarak, köpeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk koruma altına alınarak gözlem birimine sevk edildi.