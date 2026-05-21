Hollandalı teknisyenlerin geliştirdiği Ortadaki Adam (Man In The Middle) tekniğiyle, 70 bin konuşma gizlice dinlenerek sistemin şifreleri çözüldü. Suç ağının rahatça izlenebilmesi ve kapsamlı operasyonlar için Belçika, Hollanda ve Fransa Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) isimli bir ekip kurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, ekip Mart 2021'de yaptıkları Argus operasyonuyla platformu tamamen kapatırken, kolluk kuvvetleri sitemin veri setlerine ulaştı. Operasyon sonucunda yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi ve bunların 500 milyonu daha ilk ay içerisinde çözüldü.

Veri havuzu, uyuşturucu sevkiyatlarından infaz talimatlarına kadar binlerce suç unsurunu gün yüzüne çıkardı. Mahkemeler, bu mesajların elde ediliş yöntemini hukuka uygun bularak kanıt olarak kabul etti. 1 milyar eurodan fazla nakit suç gelirine el konuldu. Binlerce kişinin ise soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.