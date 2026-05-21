Uyuşturucu baronlarına darbe! SKY ECC şifreleri kırıldı: 1 milyar mesaj ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyada suç ağlarının gizli haberleşme sistemi Sky ECC sistemi, uluslararası işbirliğiyle yürütülen dev Argus operasyonunda çökertildi. Belçika, Hollanda ve Fransa'nın ortak çalışmasıyla milyarlarca euroluk uyuşturucu trafiğinin perde arkası ortaya çıktı. Şifreli telefonlardan çıkan mesajlar uyuşturucu sevkiyatlarını ve küresel suç ağlarının kirli bağlantılarını gözler önüne serdi. Operasyon sonucunda yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi.

Uluslararası işbirliğiyle yürütülen Argus operasyonunda, dünyanın en güvenli mesajlaşma ağı olarak bilinen Sky ECC'nin şifreleri kırıldı.

SUÇ TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU

Uyuşturucu baronlarının gizli dünyasına ait milyonlarca mesaj deşifre edilirken, sistem üzerinden yürütülen suç trafiği de tek tek ortaya çıkarıldı.

70 BİN KONUŞMA DİNLENDİ 1 MİLYAR MESAJ ELE GEÇİRİLDİ

Belçika'da 2018 yılında başlatılan soruşturmada suç örgütlerinin kullandığı özel cihazlar dikkat çekti. Kanada merkezli SKY Global'e bağlı Sky ECC sisteminin, organize suç örgütlerine güvenli iletişim sağladığı belirlendi. Hollanda, Belçika ve Fransa'nın ortak çalışmasıyla yürütülen teknik operasyon kapsamında yaklaşık 70 bin konuşma gizlice dinlendi, 1 milyar mesaj ele geçirildi.

SKY ECC SİSTEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Belçika polisi 2018'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturmalarında, suçluların ellerinde daha önce rastlamadıkları türden telefonlar olduğunu fark etti.

Bu cihazların kolluk kuvvetlerinin takibini engellemek için özel tasarlanan Kanada merkezli SKY Global'e bağlı Sky ECC sistemine ait olduğu belirlendi. Belçikalı yetkililer; sistemi, suç örgütlerine güvenli liman sağladığı gerekçesiyle incelemeye aldı.

SKY-ID KODLARIYLA OTOMATİK İMHA

Anonimliği en üst düzeye çıkarmak için GSM numarası yerine altı haneli Sky-ID kodları kullanılıyor; mesajlar belirli bir süre sonra otomatik imha ediliyordu.

Bir diğer özellik ise, polis baskını gibi durumlarda cihazdaki tüm verileri saniyeler içinde yok eden panik butonu gibi uzaktan silme özelliğine sahip olmasıydı.

Soruşturma Hollanda'da da aynı sistemin devreye girdiğini ortaya koydu. Hollanda, sistemin ana sunucularının Fransa'nın Roubaix kentinde olduğunu saptayarak Fransız yetkilileri bilgilendirdi.

2019'da Fransa'nın sürece resmen dahil olmasıyla operasyonun seyri değişti. Fransız adli makamlarından alınan özel izinlerle, Sky ECC sunucularından geçen tüm trafik gizlice izlenmeye ve kaydedilmeye başlandı.

Hollandalı teknisyenlerin geliştirdiği Ortadaki Adam (Man In The Middle) tekniğiyle, 70 bin konuşma gizlice dinlenerek sistemin şifreleri çözüldü. Suç ağının rahatça izlenebilmesi ve kapsamlı operasyonlar için Belçika, Hollanda ve Fransa Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) isimli bir ekip kurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, ekip Mart 2021'de yaptıkları Argus operasyonuyla platformu tamamen kapatırken, kolluk kuvvetleri sitemin veri setlerine ulaştı. Operasyon sonucunda yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi ve bunların 500 milyonu daha ilk ay içerisinde çözüldü.

Veri havuzu, uyuşturucu sevkiyatlarından infaz talimatlarına kadar binlerce suç unsurunu gün yüzüne çıkardı. Mahkemeler, bu mesajların elde ediliş yöntemini hukuka uygun bularak kanıt olarak kabul etti. 1 milyar eurodan fazla nakit suç gelirine el konuldu. Binlerce kişinin ise soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTENDİ

Operasyonun küresel etkisi 30 Ocak 2023'te Türkiye'ye de uzandı. Europol bünyesinde kurulan görev gücü, sistemdeki 170 bin kişiden yaklaşık 4 bin 500'ünün Türkiye'de olduğunu tespit etti. Türkçe ve Kürtçe yazışmaların çözümü için Türkiye'den destek talep edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN KİMLİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Türkiye, suç örgütü üyelerine ait 8 milyondan fazla mesajın çözümü ve analizini yaptı. Türkiye üzerinden geçen uyuşturucu rotaları ve uluslararası çapta faaliyet gösteren birçok suç örgütü liderinin kimliği deşifre edilerek büyük narkotik operasyonlarının önü açıldı.

