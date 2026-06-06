Niğde'de sel felaketi: 1 ölü 5 yaralı

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan 3 araçtaki 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, durumu ağır olan 42 yaşındaki vatandaşın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralılardan birinin tedavisinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Niğde'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., sele kapıldı.

Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekiplerin tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR Niğde Valisi Nedim Akmeşe, selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Akmeşe, "İlimizde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Gümüşler beldesinde su taşkınları meydana gelmiştir. İhbarların ardından bölgeye ekipler sevk edilerek ivedilikle müdahaleye başlanmıştır. Etkilenen alanlarda 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.