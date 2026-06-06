Borsada yeni dönem! SPK'dan fiili dolaşım hamlesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin kuralları değiştirdi. 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolaylı pay sahiplikleri de hesaplamalara dahil edilecek.

SPK, sermaye piyasalarında önemli bir değişikliğe imza attı. Kurulun haftalık bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasında yeni esaslar uygulanacak.

FONLAR ÜZERİNDEN DOLAYLI SAHİPLİĞE YAKIN TAKİP

Yeni düzenlemeyle birlikte, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabının dışında tutulacak.

Böylece şirket hisselerindeki gerçek dolaşım miktarının daha net ve doğru şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

HER GÜN YENİDEN HESAPLANACAK

SPK'nın aldığı kararla birlikte fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranı verileri günlük olarak yeniden hesaplanacak ve kamuoyuna açıklanacak.

Söz konusu hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından gerçekleştirilecek.

15 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yeni düzenleme kapsamında hesaplanan fiili dolaşım oranları ve fiili dolaşımdaki pay adedi verileri 15 Haziran itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

SPK'nın attığı bu adımın, piyasadaki pay sahipliği yapısının daha şeffaf biçimde izlenmesine katkı sağlaması ve yatırımcıların daha sağlıklı verilere ulaşmasını desteklemesi bekleniyor.