İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı

Yapılan incelemelerin ardından yasal işlemler başlatılırken, evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişeler ve kullanılmayan eski eşyalar, temizlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, "Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden" dedi.