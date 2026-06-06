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İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ataşehir'de mahalle sakinlerinin çevreye yayılan ağır koku nedeniyle yaptığı ihbar, bir dramı ve çevre felaketini ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 yıldır çöp biriktirildiği öğrenilen daireden tam 5 kamyon dolusu atık malzeme çıkarıldı.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 1

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde bulunan bir adresten yoğun koku yayıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, dairenin çöplerle dolu olduğunu gördü.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 2

Yapılan incelemelerin ardından yasal işlemler başlatılırken, evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişeler ve kullanılmayan eski eşyalar, temizlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 3

Tahliye çalışmaları sırasında sokakta güvenlik önlemleri alınırken, evden çıkarılan tonlarca çöp belediyeye ait kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 4

"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, "Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden" dedi.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 5

Belediye ekiplerinin, tahliye işleminin ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 6

ATAŞEHİR'DE TONLARCA ATIĞIN TAHLİYE EDİLDİĞİ EVDEN GÖRÜNTÜ

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 7

ATAŞEHİR'DE TONLARCA ATIĞIN TAHLİYE EDİLDİĞİ EVDEN GÖRÜNTÜ

İstanbul'da kötü koku alarmı! Ekipler gözlerine inanamadı 8

ATAŞEHİR'DE TONLARCA ATIĞIN TAHLİYE EDİLDİĞİ EVDEN GÖRÜNTÜ

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