Sürekli yorgunsanız "Beyin Sisi" olabilirsiniz?

DURAKSAMALAR VE KELİME BULMA GÜÇLÜĞÜ: ZİHİN ADETA KİLİTLENİYOR Beyin sisi yaşayanlar için sadece hatırlamak değil, konuşmak bile bir mücadeleye dönüşüyor. Az önce ne söyleyeceğini unutup sık sık duraklayan vatandaşlar, gün boyu kendilerini bitkin hissediyor. Uzmanlar, bu durumun sessizce ilerleyen bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor. Bir başka vatandaş ise yaşadığı korkuyu, "Sürekli kendimi tekrar ediyorum, hani çünkü unutacağımdan korkuyorum " ifadeleriyle dile getirdi.

Bu sinsi düşmanla mücadele eden bir vatandaş yaşadığı çaresizliği, "Bazen mesela telefonun şeyini hatırlamıyorsun, telefonda kimin ismini arıyorsun hatırlamıyorsun" sözleriyle aktardı. Bir odaya girip neden oraya gittiğini unutmak, telefonu eline alıp ne yapacağını bir türlü anımsayamamak beyin sisinin en belirgin belirtileri arasında yer alıyor.

Kovid-19 salgınının ardından toplumda daha fazla görülmeye başlanan beyin sisi, gün içinde sürekli bir unutkanlık ve halsizlik haliyle kendini belli ediyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: GENÇ HASTALARDA PATLAMA YAŞANIYOR

Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, son dönemde polikliniklere başvuran hasta profilindeki değişime dikkat çekerek, "Son zamanlarda özellikle genç hastalar bu şikayetlerle bize daha çok başvurmaya başladılar. 'Ya hocam işte dikkatimi toparlayamıyorum, konsantre olamıyorum. Eskiden hafızam çok daha iyiydi, pırıl pırıldı, şu anda sanki kafam kazan gibi, bir pamuk varmış gibi, eskisi kadar rahat konuşamıyorum, kelime bulma güçlüğüm var' diyen kişilerde beyin sisi düşünebiliyoruz" şeklinde konuştu.

25-55 YAŞ ARASI RİSK ALTINDA

Yapılan araştırmalar, beyin sisinin sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda iş hayatını da vuran bir kriz olduğunu gösteriyor. Özellikle 25 ile 55 yaş arasındaki yetişkinlerin büyük risk altında olduğu belirtiliyor. Bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlar, bu zihinsel sisten en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Yoğun stres altında çalışan ve ekran başında uzun saatler geçiren profesyoneller, beyin sisinin sıcak temas bölgesinde bulunuyor.



SİNSİ TETİKLEYİCİLER: STRES, UYKUSUZLUK VE EKRAN BAĞIMLILIĞI

Beyin sisinin nedenleri sadece Kovid-19 ile sınırlı değil. Modern hayatın getirdiği ağır yükler zihni yoruyor. Uzmanlar, kronik uykusuzluğun veya kalitesiz uykunun beyin sisinin en büyük tetikleyicilerinden biri olduğunu vurguluyor. Ayrıca stres, anksiyete, depresif duygu durumları veya majör depresyonun zihinsel yavaşlamaya neden olduğu biliniyor. Dr. Sevda Sarıkaya, "Stres, anksiyete, depresif duygu durumu ya da majör depresyon, bunlar da zihinsel yavaşlama yaptığı için beyin sisini tetikleyebiliyor" ifadelerini kullandı.



BEYİN SİSİNDEN KORUNMA REÇETESİ: KALİTELİ UYKU VE EGZERSİZ

Bu zihinsel kuşatmadan kurtulmak mümkün mü? Uzmanların sunduğu reçete aslında hayati derecede basit ama bir o kadar da önemli. Her gece 7 ile 8 saat arasında kaliteli bir uyku, düzenli egzersiz, ekran karşısında çalışırken sık sık mola vermek ve yeterli su tüketimi en güçlü savunma mekanizmaları olarak öne çıkıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme ve vitamin desteği de beyin sağlığı için kritik önem taşıyor.



VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLERİN ÖNEMİ

Zihnini korumak isteyen vatandaşlar artık daha bilinçli hareket ediyor. Bir vatandaş, "Ben vitaminlerimi kontrol ettiriyorum, düzenli 6 ayda bir kan tahlili veriyorum" diyerek aldığı önlemi paylaştı. Uzmanlar, beyin sisi yaşayan kişilerin günlük aktivitelerine devam edebildiklerini ancak zihinlerinin eski performansında olmadığını bildiklerini belirtiyor. Bu noktada nöropsikolojik testlerin ayırıcı bir rol oynadığı ifade ediliyor. Ayrıca B12 ve D vitamini eksikliği ile Omega-3 yetersizliğinin beyin sisini doğrudan tetikleyebileceği yönündeki tarihi uyarılar, vatan evlatlarının sağlığı için büyük önem arz ediyor.