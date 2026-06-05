Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti
Avcılar'da alkollü oldukları iddia edilen iki şahıs, müşteri olarak gittikleri kafede kadın baristaya sözlü tacizde bulundu. İstediği karşılığı alamayan şahıslar, yanlarına aldıkları bir başka kişiyle geri dönerek kafeyi savaş alanına çevirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zarara yol açan ve güvenlik kameralarına anbean yansıyan dehşetin ardından polis, saldırganı Esenyurt'ta kıskıvrak yakaladı.
Olay, perşembe akşam saatlerinde saat 01.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 genç müşteri olarak girdikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği gençler, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı.
Bir süre sonra 2 genç araçta bekleyen yakınlarıyla birlikte tekrar kafeye geldi. Şüpheli, limonata siparişi verdiği baristaya bir anda hakaret ederek tehditler savurdu.
Kontrolden çıkan öfkeli müşteri kafeyi dağıtarak tezgahın üstündeki malzemeleri S.Y.'ye fırlattı. Şüphelinin fırlattığı bardaktan kopan cam parçası ise S.Y.'nin yüzüne isabet etti.
Dakikalar içerisinde bütün tezgahı dağıtan öfkeli şüpheliyi çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zararları olduğunu söyleyen M.G. ile olay sonrası tedavi için gittiği hastaneden darp raporu alan S.Y. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşananlar an bean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki genç müşterinin alışveriş yaptıktan sonra kafeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra üçüncü bir kişiyle geri geldikleri anlar yer alıyor.
Gelen üçüncü kişinin ilk önce barista ile konuştuğu bir anda öfkelenerek kafeyi dağıttığı, tezgahın üstündeki bütün malzemeleri fırlattığı anlar görüntülere yansıyor. Ayrıca, görüntülerde çevredekilerin müdahale ettiği anlar da yer alıyor.