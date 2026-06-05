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Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avcılar'da alkollü oldukları iddia edilen iki şahıs, müşteri olarak gittikleri kafede kadın baristaya sözlü tacizde bulundu. İstediği karşılığı alamayan şahıslar, yanlarına aldıkları bir başka kişiyle geri dönerek kafeyi savaş alanına çevirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zarara yol açan ve güvenlik kameralarına anbean yansıyan dehşetin ardından polis, saldırganı Esenyurt'ta kıskıvrak yakaladı.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 1

Olay, perşembe akşam saatlerinde saat 01.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 genç müşteri olarak girdikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği gençler, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 2

Bir süre sonra 2 genç araçta bekleyen yakınlarıyla birlikte tekrar kafeye geldi. Şüpheli, limonata siparişi verdiği baristaya bir anda hakaret ederek tehditler savurdu.

ALKOLLÜ MAGANDALAR GENÇ BARİSTAYI TACİZ ETTİ

Kontrolden çıkan öfkeli müşteri kafeyi dağıtarak tezgahın üstündeki malzemeleri S.Y.'ye fırlattı. Şüphelinin fırlattığı bardaktan kopan cam parçası ise S.Y.'nin yüzüne isabet etti.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 3

Dakikalar içerisinde bütün tezgahı dağıtan öfkeli şüpheliyi çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zararları olduğunu söyleyen M.G. ile olay sonrası tedavi için gittiği hastaneden darp raporu alan S.Y. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 4

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar an bean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki genç müşterinin alışveriş yaptıktan sonra kafeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra üçüncü bir kişiyle geri geldikleri anlar yer alıyor.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 5

Gelen üçüncü kişinin ilk önce barista ile konuştuğu bir anda öfkelenerek kafeyi dağıttığı, tezgahın üstündeki bütün malzemeleri fırlattığı anlar görüntülere yansıyor. Ayrıca, görüntülerde çevredekilerin müdahale ettiği anlar da yer alıyor.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 6

'KAFAMDA CAM PARÇALARI VARDI'

Darbedilen Barista S.Y. "İki kişi geldiler, daha önce hiç görmedim. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek birşeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim sen vermedin' gibi konuştular. 'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu. Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgahın üstündeki her şeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Çok korktum köşeye sıkıştım yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler" dedi.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 7

'SÖZLÜ ŞEKİLDE TACİZ ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Kafe çalışanı M. G., "Dün gece saat 12.40 sularında biz kapanış temizliğimizi yapmaya başlamıştık. İki kişi geldi İlk önce, alkollülerdi. Çalışan arkadaşımıza yürüdüler. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde. Ardından şakalaşmaya başladılar kendi aralarında. Kızın yaşını sordular. Ben de o sırada dış alanı temizliyordum. Ardından içeri girdim, bir olayı çıkarsa eğer en azından yanında bulunayım diye. Ardından gittiler, arabaya bindiler" diye konuştu.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 8

'ARKADAŞIMIZIN YÜZÜNDE CAM KESİĞİ VAR'

3. bir kişiyle tekrar geri geldiklerini söyleyen M.G. "Parayı çalışan arkadaşımızın yüzüne fırlatarak 'Bana limonata ver ' tabirini kullandılar. ' Bizimle doğru konuş' dediler. Sonra bir anda her yeri dağıtmaya başladılar. Suç duyurusunda bulunduk. Çalışan arkadaşımıza tepsi fırlattılar. Çok şükür tepsi ona gelmedi sadece ekranlarımıza geldi. Çalışan arkadaşımızın yüzünde cam kesiği var. Çok ciddi hayati bir şey yok sadece gözünde bir yaralanma var. Olay esnasında köşedeydim, sakinleştirmeye çalıştım sakin bir dille uyardım dinlemediler. Bende hiçbir şey yok. Tahmini 500 bin liranın üzerinde zararımız var. Zarar sadece maddi değil. Çalışan arkadaşımız da ben de psikolojik olarak çok kötü durumdayız" dedi.

Kafede kan donduran dehşet! Alkollü magandalar genç baristayı taciz etti 9

ESENYURT'TA YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin A.Ü. olduğunu tespit etti. Ekipler, A.Ü.'yü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

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