Hatay'da facia anları! Otomobil duvara daldı: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Araçta 2 kişi sıkışırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde sürücüsü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.