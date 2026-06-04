Aydın’da dehşet kavga: 1’i polis 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, 1 polis memuru ise elinden bıçakla yaralandı.