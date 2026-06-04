Tüfekli açılan ateş kimyasal kabusa dönüştü! 6 polis hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisine tüfekle açılan ateş sonucu solvent ve tiner depoları delindi, bölgeye yayılan kimyasal maddeler nedeniyle 6 polis hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından ekipler alarma geçerken, şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı ve 1 kilometrelik alanda olağanüstü güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

Geri dönüşüm tesisinde yaşanan silahlı olay, kimyasal tehlikeyi de beraberinde getirdi. İddiaya göre U.G., kendi iş yerinin bitişiğinde bulunan O.K.'ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu içerisinde solvent ve tiner bulunan 1'er tonluk 4 depo zarar gördü.

KİMYASAL MADDELER ÇEVREYE YAYILDI

Depoların delinmesiyle birlikte tehlikeli kimyasal maddeler iş yerinden çevreye sızdı. Bölgeyi kaplayan yoğun koku nedeniyle olay yerine sevk edilen ekipler zor anlar yaşadı.

6 POLİS RAHATSIZLANDI

Kimyasal sızıntının oluşturduğu kokudan etkilenen 6 polis memuru fenalaşarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

1 KİLOMETRELİK ALAN KORDONA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bölgeyi çevreleyen yaklaşık 1 kilometrelik alana giriş ve çıkışlar kapatılırken, kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için itfaiye ve uzman ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen U.G. ise kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.