Hazar Gölü'nde çevre seferberliği! 12 ton atık toplandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde yaz sezonu öncesi başlatılan kapsamlı temizlik çalışmasında, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 56 kilometrelik kıyı şeridinden 12 ton atık toplandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gölün doğal güzelliğini korumak için yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekerek vatandaşlara çevre konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Hazar Gölü'nde yaz hazırlıkları kapsamında düğmeye basıldı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan göl çevresinde kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarda sahil şeridi, mesire alanları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler tek tek temizlendi.

56 KİLOMETRELİK KIYIDA HUMMALI ÇALIŞMA

10 araç ve 50 personelin görev aldığı temizlik operasyonunda, göl çevresindeki 56 kilometrelik kıyı şeridi baştan sona elden geçirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda toplam 12 ton atık toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazar Gölü'nün korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, "Toplam 12 ton atık toplanarak bölgeden uzaklaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de Hazar Gölü'nün doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin korunması hedeflenmiştir" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Hatipoğlu, "Temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GÜZELLİK İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Yürütülen temizlik çalışmasıyla Hazar Gölü'nün doğal yapısının korunması ve turizm sezonuna daha temiz bir çevreyle hazırlanması amaçlanırken, Vali Hatipoğlu çalışmada görev alan İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.