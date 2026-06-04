Şanlıurfa'da silahlı kavgadan acı haber: Anne öldü oğlu yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönünce kanl aktı. Çıkan silahlı kavgada anne hayatını kaybetti oğlu ise yaralandı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı.

Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne H.A ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne H. A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.