Siirt'te korkunç olay! 21 aylık bebek balkondan düştü

Siirt'te bir apartmanın 1'inci katında 21 aylık bebek bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yaşanan kazada Ali Asaf bebek yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.