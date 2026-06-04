Siirt'te korkunç olay! 21 aylık bebek balkondan düştü
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Siirt'te bir apartmanın 1'inci katında 21 aylık bebek bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yaşanan kazada Ali Asaf bebek yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Siirt'te akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Siirt'in Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda bulunan 21 aylık Ali Asaf Ü., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
YARALI BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan Ali Asaf Ü., özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüraldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.
Öte yandan, Ali Asaf'ın balkondan düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.