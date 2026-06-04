Anadolu’nun derinliklerinden çıktı: Binlerce yıllık dilde 31 harf tespit edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, tarihi yapılarının yanı sıra geçmişte bölgede konuşulan gizemli diliyle de bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, antik kentin bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkarılıyor. Bu çalışmaların en dikkat çekici başlıklarından biri ise Anadolu'nun kayıp dilleri arasında gösterilen Sidece oldu.

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SİDECE ALFABESİNDE HARF SAYISI 31'E ÇIKTI

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile dilbilimciler Michaela Zinko ve Alfredo Rizza'nın yürüttüğü araştırmalarda Sidece alfabesine ait toplam 31 harf tespit edildi. Daha önce 26 harfin bilindiği alfabenin yeni bulgularla genişlediğini belirten araştırmacılar, dilin yapısını ve Anadolu'nun diğer eski dilleriyle olan ilişkisini incelemeyi sürdürüyor.

YENİ YAZITLAR UMUT VERDİ

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, son yıllarda yapılan kazılarda hem çift dilli hem de çok satırlı yeni yazıtların ortaya çıkarıldığını söyledi. 30 ila 40 satır arasında değişen bu metinlerin, dilin çözülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Alanyalı, araştırmacıların bazı kelimeler üzerinde ortak görüşe ulaşmaya başladığını ifade etti.

Yazıtlarda geçen "Siruawn" ve "Siruawan" kelimelerinin Side kentini ifade ettiği düşünülüyor. Bu tespit, kentin adının kökenine ilişkin tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı. Araştırmalara göre Side adının kökeninin büyük ihtimalle yine "nar" anlamına geldiği değerlendiriliyor.