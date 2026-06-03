Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasının çelikhane tesisinde iş kazası meydana geldi. Olayda 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi.
3 İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 işçi elektrik akımına kapıldı.
İŞÇİLER HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan üzücü olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.