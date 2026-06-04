Müge Anlı'da mucizevi kavuşma: Gözyaşları sel oldu

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine yürekleri burkan ve gözyaşlarıyla noktalanan bir kavuşmaya sahne oldu. 22 yıl önce yolları ayrılan üç kardeş, yıllar süren ayrılığın ardından stüdyoda buluştu.

Çanakkale'de yaşayan ve isimlerinin Mehtap ve Zeki olarak değiştirildiği öğrenilen iki kardeş, yıllar sonra öz aileleriyle yüzleşti. Zeki, canlı yayına katılarak duygularını dile getirirken, stüdyoya gelen Mehtap ile ablası Nazlıcan'ın dakikalarca süren sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Nazlıcan Oruç'un, 2004 yılında devlet korumasına alınan ve ardından evlatlık verilen kardeşleri İlknur (Mehtap) ve Kenan'ı (Zeki) bulmak için başlattığı mücadele, mutlu sonla taçlandı.

Öte yandan Mehtap ve Zeki'yi evlat edinen Gülhan Hanım'ın programa bağlanarak, "Çocuklarıma hep 'hediyem' derdim, onları biyolojik ailelerini bulmaları için sürekli destekledim" sözleri stüdyodaki herkesi duygulandırdı.

Kardeşlerden Zeki'nin, ailesini bulma umuduyla sosyal hizmetler eğitimi aldığı ortaya çıktı. Zeki, "Beni yetiştiren ailem bana çok iyi baktı, onlara minnettarım" diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

ANNE NEVİN HANIM'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Yıllar sonra evlatlarıyla yüzleşen anne Nevin Hanım ise gözyaşları içinde, "Utancımdan söyleyecek söz bulamıyorum" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Zeki'nin annesine yönelttiği, "Beni neden o yaşta bıraktın?" sorusu ise stüdyoda hüzünlü anların yaşanmasına neden oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ayrılıklarla geçen 22 yılın ardından üç kardeşi bir araya getirerek bir kez daha umudun adresi oldu.