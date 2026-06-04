Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü!

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ORTAK ZEMİN

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını dile getiren Ersoy, bu alandaki hukuki altyapıya dikkat çekerek 2013 yılında imzalanan protokol ile UNESCO 1970 Sözleşmesi'ni hatırlattı. Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında bu kapsamda güçlü bir hukuki zemin bulunduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve Yunanistan'ın somut iş birliği geliştirdiği önemli alanlardan biridir. Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl imzalanan Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na da dikkat çeken Ersoy, söz konusu belgenin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağladığını ve ortak kültürel değerlerin korunması ile iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı.