Kene kabusu can aldı! Daha 15 yaşındaydı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden tırmanışa geçen kene vakaları, Ankara'dan gelen acı bir haberle yürekleri dağladı. Yozgat'ta yaşayan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesinde yoğun bakım altında tedavi gören 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.