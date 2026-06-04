Kene kabusu can aldı! Daha 15 yaşındaydı
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden tırmanışa geçen kene vakaları, Ankara'dan gelen acı bir haberle yürekleri dağladı. Yozgat'ta yaşayan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesinde yoğun bakım altında tedavi gören 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.