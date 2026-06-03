Sıfır atıkta dev buluşma! İstanbul 1 milyon kişiyi ağırlamaya hazır

Birleşmiş Milletler nezdinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul'da milyonlarca kişiyi sürdürülebilir yaşam kültürü etrafında buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en önemli projelerinden biri olan Sıfır Atık Hareketi, şimdi de milyonları buluşturacak dev bir festivalle gündemde. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, çevre bilincini toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler nezdinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul’da milyonlarca kişiyi sürdürülebilir yaşam kültürü etrafında buluşturmaya hazırlanıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr)

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE VİZYONUNDA YENİ DÖNEM

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü girişimlerinden biri olan Sıfır Atık Hareketi, yeni bir kilometre taşına daha ulaşıyor. Ulusal bir çevre seferberliğinden küresel bir dönüşüm modeline evrilen hareket, şimdi de İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Festivali ile toplumun her kesimiyle buluşuyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatın merkezine taşımayı hedefliyor. Dört gün boyunca devam edecek organizasyon; enerji verimliliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, teknoloji, kültür, sanat ve eğitim başlıklarında zengin içerikler sunarak her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

"1 MİLYON HEMŞEHRİMİZİ BEKLİYORUZ"

Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşehrimizi bekliyoruz. Burada konserlerimiz, etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz, enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek. Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak. Bu bağlamda sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak, çevre farkındalığını zihinlere nakledecek. Sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedeceğimiz müze çalışmalarımız olacak. YTB ve TİKA'nın, uluslararası mutfaklarla alakalı çalışması olacak. Atıksız mutfak alanımızda, mutfakta sıfır atığın sırrını önereceğiz. Enerji verimliliğiyle alakalı bolca etkinlik yapılacak" dedi.

İSTANBUL BİR HAFTA BOYUNCA SIFIR ATIĞIN MERKEZİ OLACAK

1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında şehrin 39 ilçesinde 1500'ü aşkın etkinlik hayata geçirilecek. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, sıfır atık bilincinin şehir ölçeğinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN BİR YAKLAŞIM

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla hazırlanan festival, Anadolu'nun israf etmeyen ve kaynakları koruyan kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturacak. Ziyaretçiler, döngüsel ekonomi uygulamalarından karbon ve su ayak izi ölçümlerine, yapay zekâ destekli deneyim alanlarından sürdürülebilir tarım çözümlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Festival kapsamında kurulacak özel alanlarda geri dönüşüm atölyeleri, sanat dönüşüm çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sürdürülebilir gastronomi uygulamaları ve çevre temalı sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Böylece sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil; ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları da görünür hale getirilecek.

DÜNYADA BİR İLK

Festival, çevresel hassasiyetini organizasyon yapısına da yansıtacak. Festival boyunca kullanılacak elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak ve bu durum uluslararası standartlarda sertifikalarla doğrulanacak. Bu özelliğiyle organizasyon, dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olma niteliğini taşıyacak.

Ayrıca festival için yeni bir alan inşa edilmeyerek daha önce kurulmuş etkinlik altyapısının yeniden kullanılması tercih edildi. Böylece hem kaynak tüketimi azaltıldı hem de önemli ölçüde karbon salımının ve malzeme israfının önüne geçildi.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE

Sıfır Atık Festivali'nde Mazhar Alanson, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza gibi sevilen sanatçılar da ziyaretçilerle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Sıfır Atık Festivali, yalnızca dört günlük bir etkinlik olmanın ötesinde; çevre bilincini güçlendiren, enerji verimliliğini teşvik eden ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran kalıcı bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak kurgulandı.

Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da güçlü bir karşılık buluyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek festival ise bu vizyonun vatandaşlarla buluştuğu, ortak sorumluluk bilincinin güçlendiği ve sürdürülebilir geleceğin birlikte inşa edildiği önemli bir buluşma noktası olacak.

Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin detaylı program ve bilgilere https://sifiratikfestivali.org/tr adresinden ulaşabilirsiniz.