Dağda ölümle yaşam arasında! Askeri helikopter zamana karşı yarıştı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Beydağı’nda mantar toplamak için dağlık alana çıkan 47 yaşındaki Selim Kaygusuz, kalp krizi geçirerek mahsur kaldı. Öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle askeri helikopter devreye girerken, zamana karşı verilen kritik mücadeleyle Kaygusuz hastaneye ulaştırıldı.

Malatya'da nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Akrabası İrfan Kaygusuz ile birlikte mantar toplamak için Beydağı'na çıkan Selim Kaygusuz, aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Dağlık ve ulaşımı güç bölgede mahsur kalan vatandaş için ekipler alarma geçti.

ZORLU ARAZİDE KRİTİK MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin sarp yapısı nedeniyle kara ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca hava desteği talep edildi.

Bunun üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter havalandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz'u bulunduğu noktadan alarak güvenli şekilde tahliye etti.

DAKİKALARLA YARIŞILDI

Askeri helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Kaygusuz, Acil Servis'te tedavi altına alındı. Kaygusuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MSB'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Kurtarma operasyonunun ardından Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Daima milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

MSB, "Bir vatandaşımızın Malatya'nın Beydağı bölgesindeki zorlu arazide kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine, Kara Kuvvetlerimize ait iki adet helikopter kurtarma görevi için derhâl bölgeye görevlendirildi" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Helikopter ile araziden alınan vatandaşımız süratle Tulga Meydanı'na ulaştırılarak buradan da ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Rahatsızlanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MEHMETÇİK'TEN HAYAT KURTARAN OPERASYON

Beydağı'nın zorlu coğrafyasında gerçekleşen operasyon, askeri ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden sonuçlandı. Dakikaların kritik önem taşıdığı olayda, havadan yapılan tahliye Selim Kaygusuz'un yaşama tutunabilmesi için hayati rol oynadı.