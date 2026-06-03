Muğla'da korkunç olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mumcular Mahallesi'nde 9 yaşındaki Çınar Kırmızıaltın isimli çocuk, bilinmeyen 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbarın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Çınar Kırmızıaltın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.