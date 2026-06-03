Kars'ta can pazarı! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ağrı'dan hasta sevkini tamamlayarak dönüş yoluna çıkan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kars'ta yürekleri ağza getiren kaza, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil ile Ağrı'dan sevkli hasta getirdikten sonra dönüşe geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulans çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü N.N.K. ile ambulans sürücüsü H.C.A.'nın yanı sıra ambulansta görev yapan sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı. Böylece kazada yaralananların sayısı 4'e yükseldi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanelerde tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.