Kars'ta can pazarı! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ağrı'dan hasta sevkini tamamlayarak dönüş yoluna çıkan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.