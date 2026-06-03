Gökyüzünde ışık şovu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun bulut örtüsü, gece saatlerinde yerini gök gürültülü hava olaylarına bıraktı. Bulutların arasından ardı ardına çakan şimşekler, gökyüzünü saniyeler boyunca aydınlattı.

Kentin birçok noktasından net şekilde görülebilen doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti. Şimşeklerin oluşturduğu ışık gösterisini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Fotoğraf (İHA)

Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden şimşek gösterisinin ardından kentte kısa süreli yağış etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.