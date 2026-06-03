Feci kaza! Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtuldu

Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda yaşandı. Van'dan Hakkari yönüne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan otomobil, yolda bulunan Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu.

FOTOĞRAF: DHA

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Doktorların yoğun çabasına rağmen durumu ağır olan Musa Tunç kurtarılamadı. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yaralı olarak kurtulan Yusuf Tunç ise daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.