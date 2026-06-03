Feci kaza! Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtuldu
Van’ın Gürpınar ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç (50) ile oğlu Yusuf Tunç’a (19), dün akşam Van-Hakkari kara yolunda seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul metrelerce savrulurken, ağır yaralanan Musa Tunç hastanede yaşam savaşını kaybetti, oğlu Yusuf Tunç’un tedavisi sürüyor.
Van'da yürek yakan kaza! Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvanlarını karşıya geçirmek isteyen baba-oğulun üzerine otomobil daldı. Şiddetli çarpmanın ardından olay yeri adeta savaş alanına dönerken, ekipler seferber oldu.
SAVRULDULAR, EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda yaşandı. Van'dan Hakkari yönüne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan otomobil, yolda bulunan Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı baba ve oğul, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Doktorların yoğun çabasına rağmen durumu ağır olan Musa Tunç kurtarılamadı. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yaralı olarak kurtulan Yusuf Tunç ise daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Hayatını kaybeden Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.