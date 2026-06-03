İstanbul'da inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası! "4 binden fazla mağdur var"

Mağdurlar konuyu yargıya taşırken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Avukat Mehmet Demircioğlu firmanın aynı metodu yurt dışında da kullandığını belirterek, "Daire büyüklüklerine göre 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere 4, 5, 6 milyon liralara varan 'Gel daireni tekrar satın al' dedirten bir zorlamayla karşı karşıyayız. Bitirilmemiş halen 3 bin konuttan bahsediyoruz. Toplamda 7 blokluk bir proje burası. 3 bloğu teslim ettiler; Kınalı, Sedef ve Burgaz; ama 4 blok halen bekliyor. Bunlardan bir tanesi teslim edilecek diye 5 yıldan beri insanlar oyalanıyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Özata, tapularını alırken kendilerinden bir daire bedeli kadar para istendiğini söyleyerek, "2019-2020 yıllarında teslim edildi. Tapuyu ilk etapta almadık. Tapunun üzerinde 500-600 tane haciz vardı. 2-3 tane de banka ipoteği vardı. Biz ilk etapta Tüketici Mahkemesi'nde bu ipotekleri ve takyidatları kaldırmak için dava açtık. Akabinde bir sulh süreci oldu. Biz de davamızdan feragat edip ekstra 3 katı tapu ücreti ödeyerek, biz tapumuzu aldık. Burada da açıkçası dolandırıldık, 3 katı tapu masrafı ödedik" dedi.

Fotoğraf: DHA

ŞİRKET İFLAS ETTİ

Esenyurt'ta 2010'da satışına başlanan temeli 2011'de atılan konut projesinde hak sahiplerine daireleri 2015 Aralık ayında teslim edilecekti. Firma daireleri teslim etmediği gibi tapularını almak isteyenlerden de bir daire bedeli kadar para istedi. Mağdurların şikayeti üzerine açılan davalar yaklaşık 13 yıldır sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı. Site yönetimine ilişkin iddiaların konu edildiği hukuk davası devam ederken, yönetimin yaklaşık 10 yıldır genel kurul yapmadan faaliyette olduğu, yüksek aidatlar topladığı iddia edildi. Binlerce kişinin şikayetçi olduğu, yurtdışından da binin üzerinde kişinin daire satın alarak mağdur olduğu olayda, ticari dükkan sahiplerinden da tapusunu alamayanlar olduğu öğrenildi. Şirket 2021 yılında iflasını ilan etti. 2022 yılında ise ikinci alacaklılar toplantısında iflas masası oluşturuldu.

"BİNLERCE MAĞDUR; BİTİRİLMEYEN BİR İNŞAAT VAR"

Projede yıllardır çözülemeyen bir mağduriyet yaşandığını belirten avukat Mehmet Demircioğlu, "Burada 13 yıldan beri devam eden bir mağduriyet vakası var. Yüzlerce, hatta yurt dışındaki mağdurlarla birlikte binlerce mağdur var. Bitmeyen bir inşaat var, bitirilmeyen bir inşaat var. Biz burada mağdurların avukatları olarak birçok defa kendilerinden bilgi, belge istememize rağmen şirket hiçbir şekilde uzlaşmıyor. Sebebine gelince; burada hileli biçimde oluşturulmuş bir iflas düzeneği var. İflas masası şirketin eski çalışanları ve tanıdıklarından oluşturulmuş. Bir özel bankayla da anlaşarak bu iflas masasını oluşturdukları için elleri çok güçlü. Şu anda bütün borcunu ödemiş ve malik olması gerekirken kendi hakkı olan tapuyu tekrar bedeline yakın bir para istenilerek, buna da 'Sulh sözleşmesi' ile bir kılıf bulunarak insanların mağdur edildiği bir faciayla karşı karşıyayız" dedi.

"ARADAN 10 YIL GEÇTİ DAİREYİ TESLİM ALAMADIK"

Projeye 2013 yılında dahil olduğunu anlatan mağdur Ali Talaş, "Yoldan geçerken bilboardlarda gördüm. Daireyi maketten, ilk topraktan aldım. Hiçbir daire yokken, proje ortada yokken aldık. Bu projeye 2013'te dahil olduk, 2013'te Heybeli Blok'tan aldık. Orada 5. kat, 2F tipi daire aldık. 2015 Aralık'ta teslim etmeleri lazımdı. Aradan 10 yıl geçti, henüz daire ortada yok, teslim alamadık. Bugünkü parayla toplam 415 bin lira bedelle aldık. 2015 Aralık'ta teslim olacaktı. 2015 Aralık teslim olmadığı sürece o günkü parayla kira bedeli ödeyeceklerdi. Ne kira bedeli ne daire hiçbir şey teslim alamadık" diye konuştu.

"3 KATI ÜCRET ÖDEYEREK TAPUMUZU ALDIK"

Yaşadıkları sorunları anlatan Muhammed Özata ise, "Emlakçıların öneri ve tavsiyesiyle bu projeyi öğrendik. 2013 yılında projeye dahil olduk. Sedef Blok'ta 2+1 bir adet daire satın aldım. 24 taksitli ödeme planıyla, yaklaşık 240 bin lira civarındaydı ama natamam daireler. Daireyi teslim aldıktan sonra ekstra içini biz kendimiz tamamladık. Daire normalde bizim elimize 2015'te teslim edilecekti. Biz bu arada bütün parayı ödedik. 2019-2020 yıllarında teslim edildi. Tapuyu ilk etapta almadık. Tapunun üzerinde 500-600 tane haciz vardı. 2-3 tane de banka ipoteği vardı. Biz ilk etapta Tüketici Mahkemesi'nde bu ipotekleri ve takyidatları kaldırmak için dava açtık. Akabinde bir sulh süreci oldu. Biz de davamızdan feragat edip ekstra 3 katı tapu ücreti ödeyerek tapumuzu aldık. Burada da açıkçası dolandırıldık, 3 katı tapu masrafı ödedik" ifadelerini kullandı.