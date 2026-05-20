Merkez Bankası verileri ortaya koydu: Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi.

KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlarda reel olarak yüzde 4,3 düşüş kaydedildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları aylık bazda sırasıyla yüzde 1,6, yüzde 2,6 ve yüzde 2,1 arttı.

Yıllık bazda ise konut fiyatları İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 29,9 ve İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi. Böylece üç büyükşehir arasında en yüksek artış Ankara'da görüldü.