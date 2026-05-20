Merkez Bankası verileri ortaya koydu: Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayı verilerine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 26,6 arttı. Ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlarda reel düşüş devam etti. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi.
KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ
Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlarda reel olarak yüzde 4,3 düşüş kaydedildi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA
Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları aylık bazda sırasıyla yüzde 1,6, yüzde 2,6 ve yüzde 2,1 arttı.
Yıllık bazda ise konut fiyatları İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 29,9 ve İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi. Böylece üç büyükşehir arasında en yüksek artış Ankara'da görüldü.
EN YÜKSEK ARTIŞ ERZURUM BÖLGESİNDE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde gerçekleşti.
En düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde kaydedildi.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜZDE 31,7 ARTTI
Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,7 yükselirken, reel olarak yüzde 0,5 geriledi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kiracı kira endeksi aylık bazda sırasıyla yüzde 1,4, yüzde 2,8 ve yüzde 1,2 arttı. Yıllık bazda ise artış İstanbul'da yüzde 36,2, Ankara'da yüzde 36,7 ve İzmir'de yüzde 29,4 oldu.
Bölgesel verilere göre yıllık bazda en yüksek kira artışı yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde görülürken, en düşük artış yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.