Konut kredisi için bu yönteme başvuruluyor: Sahte belge düzenleyene ağır ceza yolda
Enerji sınıfı belgesinde gerçeğe aykırı işlem yapan kişi ve firmalara ağır yaptırımlar geliyor. Bakanlığın hazırladığı taslağa göre sahte belge düzenleyenlerin yetki belgeleri iptal edilecek. Bu kişi ve kuruluşlar ise 5 yıl boyunca yeniden sertifika başvurusu yapamayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binalara enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kuruluş ve kişilere yönelik yeni yaptırımlar için harekete geçti. Hazırlanan yönetmelik taslağıyla gerçeğe aykırı enerji kimlik belgesi düzenleyen kişi ve firmalara ağır cezalar uygulanması planlanıyor.
KONUT KREDİSİ İÇİN BU YOLA BAŞVURULUYOR
Enerji sınıfı belgeleri, özellikle konut kredisi kullanımında bankaların kredi oranlarını belirleyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. Yüksek verimli A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için bankalar, konut değerinin yüzde 85-90'ına kadar kredi imkanı sunabiliyor.
Standart verimli C enerji sınıfına sahip konutlarda kredi oranı yüzde 80 seviyelerinde kalırken, D ve altı enerji sınıfındaki yapılarda kredi oranları daha düşük uygulanıyor.
SAHTE BELGELERLE KREDİ AVANTAJI SAĞLANDI
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre bakanlığın hazırladığı "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kapsamında bazı kişi ve firmaların gerçeğe aykırı enerji sınıfı belgesi düzenleyerek kredi süreçlerinde haksız avantaj sağladığı tespit edildi.
Taslak düzenlemeyle birlikte binalara olduğundan farklı enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasının önü açılıyor.