Konut kredisi için bu yönteme başvuruluyor: Sahte belge düzenleyene ağır ceza yolda

YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK Gerçek dışı belge düzenlendiğinin veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kurum ve kişilerin yetki belgeleri ayrıca ihtara gerek kalmadan iptal edilecek. Sertifikaları iptal edilen kişi ve kuruluşlar ise 5 yıl boyunca yeniden sertifika başvurusunda bulunamayacak. Bakanlığın hazırladığı taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte enerji kimlik belgelerinde denetimlerin daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIYOR? Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda binalarda enerji tasarrufuna yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı. Mevcut uygulamaya göre toplam kullanım alanı 50 metrekarenin üzerindeki binalarda alım, satım ve kiralama işlemleri için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulundurulması zorunlu bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, 1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak 10 bin metrekare ve üzerindeki büyük projelerde Enerji Kimlik Belgesi'nin yanı sıra, yapı kullanma izin belgesi aşamasında "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" de istenecek.