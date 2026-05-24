Konut kredisi için bu yönteme başvuruluyor: Sahte belge düzenleyene ağır ceza yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Enerji sınıfı belgesinde gerçeğe aykırı işlem yapan kişi ve firmalara ağır yaptırımlar geliyor. Bakanlığın hazırladığı taslağa göre sahte belge düzenleyenlerin yetki belgeleri iptal edilecek. Bu kişi ve kuruluşlar ise 5 yıl boyunca yeniden sertifika başvurusu yapamayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binalara enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kuruluş ve kişilere yönelik yeni yaptırımlar için harekete geçti. Hazırlanan yönetmelik taslağıyla gerçeğe aykırı enerji kimlik belgesi düzenleyen kişi ve firmalara ağır cezalar uygulanması planlanıyor.

KONUT KREDİSİ İÇİN BU YOLA BAŞVURULUYOR

Enerji sınıfı belgeleri, özellikle konut kredisi kullanımında bankaların kredi oranlarını belirleyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. Yüksek verimli A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için bankalar, konut değerinin yüzde 85-90'ına kadar kredi imkanı sunabiliyor.

Standart verimli C enerji sınıfına sahip konutlarda kredi oranı yüzde 80 seviyelerinde kalırken, D ve altı enerji sınıfındaki yapılarda kredi oranları daha düşük uygulanıyor.

SAHTE BELGELERLE KREDİ AVANTAJI SAĞLANDI

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre bakanlığın hazırladığı "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kapsamında bazı kişi ve firmaların gerçeğe aykırı enerji sınıfı belgesi düzenleyerek kredi süreçlerinde haksız avantaj sağladığı tespit edildi.

Taslak düzenlemeyle birlikte binalara olduğundan farklı enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasının önü açılıyor.

YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Gerçek dışı belge düzenlendiğinin veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kurum ve kişilerin yetki belgeleri ayrıca ihtara gerek kalmadan iptal edilecek. Sertifikaları iptal edilen kişi ve kuruluşlar ise 5 yıl boyunca yeniden sertifika başvurusunda bulunamayacak. Bakanlığın hazırladığı taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte enerji kimlik belgelerinde denetimlerin daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIYOR?

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda binalarda enerji tasarrufuna yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı. Mevcut uygulamaya göre toplam kullanım alanı 50 metrekarenin üzerindeki binalarda alım, satım ve kiralama işlemleri için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulundurulması zorunlu bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, 1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak 10 bin metrekare ve üzerindeki büyük projelerde Enerji Kimlik Belgesi'nin yanı sıra, yapı kullanma izin belgesi aşamasında "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" de istenecek.

Enerji Kimlik Belgesi, e-Devlet üzerinden doğrudan alınamıyor. Belge yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri ile EKB uzmanı mimar ve mühendisler tarafından hazırlanabiliyor.

Başvuru sürecinde bina sahiplerinin mimari proje, yapı ruhsatı, ısı yalıtım raporu ile elektrik ve mekanik tesisat projelerini yetkili firmalara sunması gerekiyor. Teknik incelemelerin ardından hazırlanan resmi belge sisteme işleniyor.

