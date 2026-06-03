Bursa'da korku dolu anlar! TIR'ın makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde TIR şoförü makaslaması sonucu Bursa-Yalova kara yolu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler tarafından aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 21.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda ilerleyen TIR şoförü makaslaması sonucu kaza meydana geldi.
Yalova istikametinden Bursa'ya ilerlerken şoförünün kontrolünü kaybettiği 06 EUZ 85 plakalı TIR, makasladı. Dorsenin yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik uzun süre durma noktasına gelirken, araç kuyrukları oluştu.
Kaza yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan TIR'ın makasladığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı, yeniden normale döndü