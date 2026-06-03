Bolu'da gök gürültülü sağanak! Yıldırımın düştüğü kasalarda yangın çıktı
Bolu’da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. Ayrıca kentte yıldırım düşmesi sonucu plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bolu'da etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Düşen bir yıldırım ise yangına neden oldu.
Yangın, Çıkınlar Mahallesi Gurbet Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, plastik kasalarının bulunduğu alana isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte kasalar kısa sürede alev aldı
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.
ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Bolu'da gün boyu güneşli ve sıcak seyreden hava, akşam saatlerinde yerini aniden gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Aniden bastıran yağışla birlikte sokaklar boş kaldı.