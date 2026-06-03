Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı! Araç küle döndü

Şişli'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından yangın çıktı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir Mercedes marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.