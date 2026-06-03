AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
DERİNLİK:12.46 KM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2026-06-03
Saat: 13:12:07 TSİ
Enlem: 37.51278 N
Boylam: 37.23889 E
Derinlik: 12.46 km
AFAD verilerine göre son depremler şöyle:
|Tarih - Saat
|Büyüklük
|Derinlik
|Yer
|2026-06-03 13:12:07
|4.4 MW
|12.46 km
|Pazarcık
|2026-06-03 12:36:23
|1.8 ML
|13.05 km
|Simav
|2026-06-03 12:34:41
|1.3 ML
|7.65 km
|Orhaneli
|2026-06-03 12:26:50
|1.2 ML
|7.0 km
|Milas
|2026-06-03 12:23:41
|1.6 ML
|7.0 km
|Çelikhan
|2026-06-03 12:04:57
|2.0 ML
|6.95 km
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26 km] Akçakale
|2026-06-03 11:59:01
|1.2 ML
|7.0 km
|Yeşilyurt
|2026-06-03 11:53:07
|2.7 ML
|7.1 km
|Simele, Duhok (Irak) - [11.11 km] Silopi
|2026-06-03 11:44:21
|1.8 ML
|7.0 km
|Yeşilyurt
|2026-06-03 10:01:07
|2.4 ML
|15.03 km
|Sivrice
|2026-06-03 09:33:14
|1.5 ML
|8.27 km
|Honaz
|2026-06-03 08:52:42
|1.9 ML
|7.0 km
|Ege Denizi - [35.77 km] Çeşme
|2026-06-03 08:23:55
|1.5 ML
|7.0 km
|Doğanşehir
|2026-06-03 08:17:46
|1.6 ML
|6.76 km
|Buldan