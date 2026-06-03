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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

(Foto: AA) (Foto: AA)



DERİNLİK:12.46 KM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih: 2026-06-03

Saat: 13:12:07 TSİ

Enlem: 37.51278 N

Boylam: 37.23889 E

Derinlik: 12.46 km

AFAD verilerine göre son depremler şöyle:

Tarih - Saat Büyüklük Derinlik Yer
2026-06-03 13:12:07 4.4 MW 12.46 km Pazarcık
2026-06-03 12:36:23 1.8 ML 13.05 km Simav
2026-06-03 12:34:41 1.3 ML 7.65 km Orhaneli
2026-06-03 12:26:50 1.2 ML 7.0 km Milas
2026-06-03 12:23:41 1.6 ML 7.0 km Çelikhan
2026-06-03 12:04:57 2.0 ML 6.95 km Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26 km] Akçakale
2026-06-03 11:59:01 1.2 ML 7.0 km Yeşilyurt
2026-06-03 11:53:07 2.7 ML 7.1 km Simele, Duhok (Irak) - [11.11 km] Silopi
2026-06-03 11:44:21 1.8 ML 7.0 km Yeşilyurt
2026-06-03 10:01:07 2.4 ML 15.03 km Sivrice
2026-06-03 09:33:14 1.5 ML 8.27 km Honaz
2026-06-03 08:52:42 1.9 ML 7.0 km Ege Denizi - [35.77 km] Çeşme
2026-06-03 08:23:55 1.5 ML 7.0 km Doğanşehir
2026-06-03 08:17:46 1.6 ML 6.76 km Buldan

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