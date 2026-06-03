CANLI YAYIN

2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu tarihi ve programı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu tarihi ve programı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Yarış öncesinde son grup koşuları da haziran ayında yapılacak.

Türk at yarışçılığının köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. Türkiye Jokey Kulübü'nün açıkladığı programa göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde düzenlenecek hazırlık koşuları da yarış takviminin önemli etapları arasında bulunuyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan yarış programına göre 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Bu yılki yarış, organizasyonun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Gazi Koşusu, Türkiye'de yalnızca 3 yaşlı İngiliz safkanlarının katılabildiği ve her yıl bir kez düzenlenen at yarışıdır. İlk kez 1927 yılında gerçekleştirilen yarış, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmeye devam ediyor. Yarış, Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize ediliyor ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU ÖNCESİNDE HANGİ YARIŞLAR YAPILACAK?

Gazi Koşusu öncesindeki son grup koşuları da haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Bu yarışlar, 3 yaşlı İngiliz taylarının son durumlarının takip edilmesi açısından yarış takviminde yer alıyor.

Mehmet Akif Ersoy Koşusu

Mehmet Akif Ersoy Koşusu, 6 Haziran Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak. 2200 metre çim pistte koşulacak yarışta 3 yaşlı İngiliz tayları start alacak.

Kısrak Koşusu

Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Kısrak Koşusu'nda 3 yaşlı dişi İngiliz tayları mücadele edecek. Yarış, Gazi Koşusu öncesindeki önemli koşular arasında bulunuyor.

Sait Akson Koşusu

Sait Akson Koşusu, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleştirilecek. 2200 metre çim pistte koşulacak yarış, 7 Haziran Pazar günü yarış programında yer alıyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU ÖNCESİ YARIŞ TAKVİMİ

Yarış Adı Tarih Mesafe
Mehmet Akif Ersoy Koşusu 6 Haziran Cumartesi 2200 metre
Kısrak Koşusu 7 Haziran Pazar Çim pist
Sait Akson Koşusu 7 Haziran Pazar 2200 metre
100. Gazi Koşusu 28 Haziran Pazar 2400 metre

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın