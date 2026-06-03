Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme: Bircan Yıldırım için gözaltı kararı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım hakkında gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.