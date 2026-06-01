Kayıp müdür yardımcısından 2 gün sonra şaşırtan haber

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Kırbıyık (40), arama çalışmalarının ikinci gününde sağ bulundu. Yürüyüş yaparken yönünü kaybeden Kırbıyık'ın geceyi ormanda geçirdiği daha sonra da bölgedeki bir kamp alanına ulaştığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fethiye ilçesindeki İnlice Plajı'nda meydana geldi. Denize girmek için bölgeye gelen bazı kişiler, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti. Çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye; jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve dron destekli ekipler sevk edildi.

Fotoğraf: DHA Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğu tespit etti. Ekipler, kıyı şeridi ile deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kırbıyık'a ulaşılamadı.