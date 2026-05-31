Bingöl'de yola çıkan inek kazaya neden oldu: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bingöl-Solhan kara yolunda yola çıkan ineğe çarpan otomobilde kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFE 291 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Ağaçeli mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

