Bingöl'de yola çıkan inek kazaya neden oldu: 1 yaralı
Bingöl-Solhan kara yolunda yola çıkan ineğe çarpan otomobilde kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFE 291 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Ağaçeli mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.