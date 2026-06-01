Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki araca çarpan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 27 bin lira idari para cezası kesildi.

Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta, Sabri Arda Kıran yönetimindeki 16 BZE 125 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan sürücüyü aynı mahalledeki Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün 2,76 promil alkollü olduğu belirlendi.



Polis ekiplerince sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve olay yerini terk etmekten 27 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.



Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.