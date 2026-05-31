Yarım asır baba dediği adam gerçek babasının katili çıktı!

Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın, gerçek babası olduğunu öğrenen Berrin Nalcı'nın açtığı babalık davası zaferle sonuçlandı. Nalcı'nın davayı kazandıktan sonra ilk yaptığı şey yine mahkemeye başvurmak oldu.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce Berrin ismini verdiği bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı resmi nikâhlı eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü. Bir süre hapis yattıktan sonra çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, katil zanlısı, eşini affetti ve bir araya gelerek evliliğini sürdürdü. Berrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Nalcı, 3 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada, 'Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin' sözlerini işitince soluğu mahkemede aldı. Babalık davası açtı. Berrin Nalcı, Muğla Aile Mahkemesi kararıyla Uyanık'ın mezarından alınan örneklerle yapılan DNA testinde, Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Mustafa Uyanık'ın gerçek babası olduğu ortaya çıktı. Mahir Ayyıldız geçtiğimiz kasım ayında yaşamını yitirdi.

"FİLMLERDE GÖRSEM ŞAŞIRACAĞIM HİKAYEYİ YAŞADIM"

Berrin Nalcı'nın Muğla 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davası bitti. Karşı taraf yerel mahkeme kararına itiraz etmedi, dosya istinafa taşınmadan kesinleşti. Berrin Nalcı böylece Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'ın nüfusuna geçti. Nalcı'nın ilk işi geçici kimlik belgesi çıkarmak oldu. Uyanık soy ismini de alan Berrin Nalcı, Muğla 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde miras alacağı davası açıp kardeşlerinin üzerine geçen tüm mallara ihtiyati tedbir koydurdu.

Duygularını anlatan Berrin Nalcı Uyanık, "En büyük hayalim gerçek oldu. Gerçek babamın nüfusuna geçtim. İlk işim geçici kimlik belgesi çıkarmak oldu. Bu belgenin benim için çok büyük bir değeri var. Çok mutluyum. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.

Avukat Varol Turbay ise, "Babalık davalarında çocuk için hak düşürücü süre artık yok. Bu davalar çocuk 50 yaşına da gelse 90 yaşına da gelse açılabilir. Yine babalık davaları geriye dönük inşai hak doğuran davalardan olmakla, babalık davası sonucu çocuk diğer kardeşleri gibi aynı pay üzerinden mirasçı olur. Diğer kardeşler, biz malları 50 yıl önce paylaştık diyemez. Miras davası baba sanki yeni ölmüş gibi görülür" diye konuştu.