Deprem uzmanı Ahmet Ercan eşine boşanma davası açtı: Kalp krizi geçirdim, yalnız bırakıldım
Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde ciddi bir geçimsizlik krizi yaşanıyor. Ercan, geçirdiği kalp krizi döneminde kendisini yalnız bıraktığı iddiasıyla eşi Nidzara Ercan’a çekişmeli boşanma davası açtı. Ünlü profesör, aile birliğinin temelinden sarsıldığını ve evliliğin sürdürülemez hale geldiğini belirtti.
79 yaşındaki Ahmet Ercan, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı 54 yaşındaki eşi Nidzara Ercan'a şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Ercan, aile birliğinin temelinden sarsıldığını ve evliliğin sürdürülemez hale geldiğini öne sürdü.
"KALP KRİZİ GEÇİRDİM, YALNIZ BIRAKILDIM"
Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Dr. Ahmet Ercan, mahkemeye sunduğu dilekçede geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süreçte eşi tarafından yalnız bırakıldığını iddia etti.
Ercan, zor günleri tek başına geçirdiğini belirtirken, uzun süredir yaşanan anlaşmazlıkların evliliklerini çıkmaza sürüklediğini ifade etti.
Mahkemeye sunulan dilekçede Ahmet Ercan'ın Beşiktaş'ta yaşadıkları evin kendi üzerine yapılmasının eşi tarafından talep edildiğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bunun mümkün olmadığını söylediği öğrenildi.
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI GÖRÜLECEK
İstanbul Aile Mahkemesi'nin davayı kabul ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki haftalarda görülmesi bekleniyor.
AŞK HİKAYELERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI
Prof. Dr. Ahmet Ercan ile eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu Nidzara Ercan 2002 yılında evlenmişti.
Çiftin tanışma hikayesi ise yıllarca kamuoyunda konuşulmuştu. Ahmet Ercan'ın Bosna-Hersek'te tanıştığı bir arkadaşının davetiyle başlayan süreç İstanbul'daki görüşmelerin ardından kısa sürede evliliğe dönüşmüştü.
Prof. Dr. Ercan daha önce verdiği bir röportajda Nidzara Ercan ile evleneceğini iki yıl öncesinden rüyasında gördüğünü söylemişti.