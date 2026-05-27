Deprem uzmanı Ahmet Ercan eşine boşanma davası açtı: Kalp krizi geçirdim, yalnız bırakıldım

Ahmet Ercan'ın 54 yaşındaki eşi Nidzara Ercan

"KALP KRİZİ GEÇİRDİM, YALNIZ BIRAKILDIM"

Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Dr. Ahmet Ercan, mahkemeye sunduğu dilekçede geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süreçte eşi tarafından yalnız bırakıldığını iddia etti.

Ercan, zor günleri tek başına geçirdiğini belirtirken, uzun süredir yaşanan anlaşmazlıkların evliliklerini çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede Ahmet Ercan'ın Beşiktaş'ta yaşadıkları evin kendi üzerine yapılmasının eşi tarafından talep edildiğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bunun mümkün olmadığını söylediği öğrenildi.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI GÖRÜLECEK

İstanbul Aile Mahkemesi'nin davayı kabul ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki haftalarda görülmesi bekleniyor.