Karabüklü 'kovboy' hayvanlarını böyle kurtardı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Cemal Demirtaş isimli vatandaş, çayda mahsur kalan 2 mandasını suya girip atıyla yönlendirerek kurtardı.

Olay sabah saatlerinde, Hamamlı köyünde meydana geldi. Cemal Demirtaş'a ait 2 manda, Gerede Çayı'na girdi. Mandaların çaya girdiğini gören sahibi Cemal Demirtaş da atıyla çaya girdi.

Demirtaş, çaydan çıkmakta zorlanan mandalarını, suya girdiği atıyla yönlendirerek kurtardı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla da görüntülendi.

SUDA MAHSUR KALAN MANDALARIN ATLA KURTARILMASI KAMERADA
