Esenyurt ve Avcılar'da kaçak kurban kesenlere para cezası uygulandı

İstanbul'un Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki boş arazilerde kaçak kurban kesenlere belediye ekiplerince para cezası uygulandı.

Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapanlara yönelik zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.



Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerde bazı kişilerin boş arazilerde kurban kesimi yaptıklarını tespit etti.



Ekipler, yeşil alanlarda kaçak kesim yapan kişilere çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.



Avcılar'da da zabıta ekipleri, kaçak kesim yaptığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.