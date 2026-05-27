Bin 600 rakımda oğul atan arılar renkli görüntüler oluşturdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 600 rakımlı bölgede bir armut ağacına oğul atan binlerce arı renkli görüntüler oluşturdu.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede dağ evi bulunan Mehmet Demirkaya, kurban kesimi sonrası gittiği alanda bir armut ağacına oğul atan binlerce arıyla karşılaştı.



Ağacın dallarını kaplayan arılar ilginç görüntüler oluştururken, Demirkaya dokunduğu arıların kendisine zarar vermediğini belirtti. Oğul veren arıları boş bir kovan getirerek alacağını ifade eden Demirkaya, bölgede bu tür görüntülerin zaman zaman yaşandığını söyledi.