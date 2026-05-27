İzmir’de alacak-verecek meselesi kanlı bitti. R.Ş. isimli şüphelinin, 35 yaşındaki akrabası Gökhan Şimşek’i boğazını keserek öldürdüğü öne sürüldü. Şimşek’in cansız bedenini otomobille bir kahvehanenin önüne bıraktığı iddia edilen şüphelinin, “Polise haber verin, ibreti alem için yaptım” dediği öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan vahşet ilçeyi adeta ayağa kaldırdı. İddiaya göre R.Ş. ile akrabası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Gökhan Şimşek arasında bir süredir alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunuyordu.

R.Ş.'nin henüz bilinmeyen bir noktada Şimşek'i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdüğü öne sürüldü.

"POLİSE HABER VERİN, İBRETİ ALEM İÇİN YAPTIM"

Cinayet zanlısı daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Urla ilçe merkezindeki Mermerli Çeşme mevkiine geldi. Şüpheli, araçtan indirdiği Gökhan Şimşek'in cansız bedenini bir kahvehanenin önüne bıraktı.

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, zanlının çevredekilere dönerek, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği iddia edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Şimşek'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.