Senegalli otobüs tamircisinin feci sonu! Esenler Otogarı'nı yasa boğdu | Arkadaşları tepki gösterdi: 4 çocuğu var, 4 bin dolar lazım
İstanbul Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisi olarak çalışan Senegal Uyruklu Seringue Fallou Gueye, arızalanan bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti. Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi. Gueye'nin arkadaşı Karim Diop, "Bu bir iş kazası. Otobüs firması yardım etmedi, arayıp sormadı. Cenazeyi Senegal'e götürmek için 4 bin dolar lazım" dedi.
Olay 20 Mayıs Çarşamba günü 19.15 sıralarında Esenler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogardan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü, yol üstünde aracını park edip durdu. Aracın çalışmaması üzerine otobüs şoförü, araçta yaşanan elektrik arızası nedeniyle seyyar olarak çalışan oto elektrik tamircisi Senegal uyruklu Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı.
Aracın yol üstünde kalması nedeniyle Gueye otobüsün altına girmek zorunda kaldı. Gueye, otobüsün altına herhangi bir takoz desteklemesi yapmadan sadece kriko yardımıyla kaldırıp girdikten sonra tamir etmeye başladı. Kısa süre sonra Gueye çalışmaya devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs düştü. Seringue Fallou Gueye'nin otobüsün altında sıkıştığını görenler yardıma koştu.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Çevredekiler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelmeden çevredeki vatandaşlar kriko yardımıyla Gueye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gueye, sabah saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İş kazasında hayatını kaybeden Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından teslim alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi.