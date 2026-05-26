Arkadaşının otobüsü tamir ettiği sırada altında kaldığını belirten Karim Diop, "Olay geçen Çarşamba günü akşam saat 19.00'da oldu. Arkadaşım Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisiydi. Otobüsü tamir ederken altında kaldı. Sonra bize haber verdiler. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Arkadaşım sabah saat 05.00'da hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Otobüs firmasının yardım etmediğini belirten arkadaşı Diop, "Bize yardım edilmesini istiyorum. Otobüs firması yardım etmedi, sormadı. Bu bir iş kazası. Bize yardım edilmedi. Bize yardım edin. Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım. Arkadaşımın Senegal'de 4 çocuğu vardı. Onlarda zor durumdalar. Arkadaşları olarak üzgünüz" ifadelerini kullandı.