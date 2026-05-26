İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev aldı! Panikleyen sürücü kaza yaptı

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Merkez Caddesi Mecidiyeköy istikametinde seyir halindeki 41 AYN 534 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, panikleyerek refüje çıkıp elektronik reklam panosuna çarptı.