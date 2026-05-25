Küçükçekmece'de feci kaza! TIR sitenin çitlerine çarparak devrildi
Küçükçekmece Tevfik Mahallesi'nde yokuş çıkarken kontrolden çıkan TIR, kaldırıma çıkarak bir sitenin çitlerini yıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş çıkan 34 EFS 131 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Geri kayan tırın dorsesi kaldırıma aşarak bir sitenin bahçe duvarındaki çitlere çarpıp devirdi. Daha sonra sürüklenen tır, refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle tırda ve sitenin çitlerinde hasar oluşurken, cadde çift yönlü trafiğe kapandı.
Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.