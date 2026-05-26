Nijerya'da kolera salgını: 27 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde etkisini artıran kolera salgınında 27 kişi hayatını kaybetti. "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1-24 Mayıs'ta Borno eyaletine bağlı 5 yerel yönetim bölgesinde kolera vakaları hızlı artış gösterdi.

Bu süre zarfında 2 bin 715 şüpheli kolera vakası kayıtlara geçti, salgın nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Salgın şu ana kadar eyaletteki 29 mahalle ve 124 yerleşim yerini etkiledi.

Sağlık yetkilileri, bazı Kolera Tedavi Merkezleri ile Oral Rehidrasyon Noktaları'ndan gelen verilerin henüz resmi kayıtlara tam olarak işlenmediğini belirterek, mevcut vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğini ifade etti.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

