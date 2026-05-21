AB’den yeni aşı sinyali: Hantavirüs salgına mı dönüşecek? | "Henüz tedavisi yok"

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Apostolos Tzitzikostas, son dönemde gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair açıklama yaptı. Şu aşamada geniş çaplı bir salgın işareti bulunmadığını kaydeden Tzitzikostas, hantavirüse karşı aşı ve özel tedavi geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tzitzikostas, şu ana kadar 11 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 9'unun laboratuvar testleriyle Andes hantavirüsü olarak doğrulandığını açıkladı. Salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tzitzikostas, 2 hastanın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

"GENİŞ ÇAPLI SALGIN İŞARETİ YOK" Tüm şüpheli ve doğrulanmış vakaların sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini ifade eden Tzitzikostas, şu değerlendirmede bulundu: "Şu aşamada daha geniş çaplı bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair herhangi bir işaret yok."

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC), Avrupa'daki genel nüfus için riski "çok düşük" seviyede değerlendirdiğini belirten Tzitzikostas, AB sağlık ve sivil koruma mekanizmalarının hızlı şekilde devreye alındığını kaydetti.