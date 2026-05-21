AB'den yeni aşı sinyali: Hantavirüs salgına mı dönüşecek? | "Henüz tedavisi yok"

AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Apostolos Tzitzikostas, son dönemde gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair açıklama yaptı. Şu aşamada geniş çaplı bir salgın işareti bulunmadığını kaydeden Tzitzikostas, hantavirüse karşı aşı ve özel tedavi geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tzitzikostas, şu ana kadar 11 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 9'unun laboratuvar testleriyle Andes hantavirüsü olarak doğrulandığını açıkladı. Salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tzitzikostas, 2 hastanın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

"GENİŞ ÇAPLI SALGIN İŞARETİ YOK"

Tüm şüpheli ve doğrulanmış vakaların sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini ifade eden Tzitzikostas, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu aşamada daha geniş çaplı bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair herhangi bir işaret yok."

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC), Avrupa'daki genel nüfus için riski "çok düşük" seviyede değerlendirdiğini belirten Tzitzikostas, AB sağlık ve sivil koruma mekanizmalarının hızlı şekilde devreye alındığını kaydetti.

70'TEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tzitzikostas, İspanya'nın yardım talebi üzerine 6 Mayıs'ta AB Sivil Koruma Mekanizması'nın aktive edildiğini söyledi. Bu kapsamda Tenerife Adası'ndan Avrupa'daki hastanelere 70'ten fazla yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini belirten Tzitzikostas, bunların 40'tan fazlasının AB vatandaşı olduğunu ifade etti.

"HENÜZ AŞI VE TEDAVİSİ YOK"

Virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulunan Tzitzikostas, Avrupa Komisyonu'nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ECDC ve üye ülkelerle yakın temas halinde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. AB'de hantavirüse karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirten Tzitzikostas, "Hantavirüslere karşı umut vadeden aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyoruz" dedi.

HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Virüs;

  • Kemirgenlerin kurumuş dışkı,
  • İdrar,
  • Salya partiküllerinin havaya karışıp solunması,
  • Isırılma veya tırmalanma

yoluyla insanlara bulaşabiliyor.

Hantavirüs enfeksiyonunda;

  • Ateş,
  • Halsizlik,
  • Kas ağrısı,
  • Yorgunluk

gibi belirtiler görülebiliyor.

