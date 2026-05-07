Dünyada hantavirüs alarmı: Ölümcül salgının kaynağı araştırılıyor

Arjantinli yetkililer, turistlerin Patagonya'daki ormanlık bölgelerde izlediği rotaları tek tek inceliyor. Çünkü son dönemde hantavirüs vakalarının kümelendiği bölgelerden bazılarının burada bulunduğu belirtiliyor.

Hollandalı çiftin gemiye binmeden önce Ushuaia'da kuş gözlem gezisine katıldığı, ayrıca Arjantin ve Şili'nin farklı bölgelerini ziyaret ettiği açıklandı.

Uzmanlar şimdi salgının kaynağını belirlemeye çalışıyor. En güçlü ihtimal ise yolcuların virüsü Arjantin'de kapmış olması.

Ailenin açıklamaları, hantavirüsün neden dünya genelinde korku yarattığını da ortaya koydu.

"Başta hafif geçiriyordu, sonra aniden ağırlaştı. Bu virüsün korkutucu tarafı çok hızlı kötüleşebilmesi."

Hollanda'da hastaneye kaldırılan Anstee, "İyiyim. Çok kötü hissetmiyorum ama hâlâ yapılması gereken çok test var" dedi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu dağıtım fotoğrafında, Malbran Enstitüsü’nden bir bilim insanı, Andes hantavirüsünün teşhisinde kullanılan ve tespit sürecinin bir parçası olarak Andes virüsüne ait RNA içeren kapları incelerken görülüyor. Buenos Aires, 6 Mayıs 2026. (AFP)

Kaynak: AFP

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ KABUSU TETİKLEDİ

Uzmanlara göre hantavirüsteki yükselişin arkasındaki en büyük nedenlerden biri iklim değişikliği.

Arjantinli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Hugo Pizzi, ülkenin giderek daha tropikal bir iklime dönüştüğünü söyledi.

Pizzi'ye göre artan sıcaklıklar ve değişen ekosistemler, hantavirüs taşıyan farelerin çok daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.

"Arjantin artık daha tropikal hale geldi. Bu sadece dang humması ve sarı hummayı değil, fare nüfusundaki artışı da beraberinde getirdi" diyen Pizzi, hantavirüsün giderek daha hızlı yayıldığını söyledi.

Uzmanlar özellikle yoğun yağışların ardından kemirgen nüfusunun arttığını, kurak dönemlerde ise hayvanların insanların yaşadığı alanlara daha fazla yaklaştığını belirtiyor.

ÖLÜM ORANI KATLANDI

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Haziran 2025'ten bu yana ülkede 101 hantavirüs vakası görüldü. Bu sayı geçen yılın aynı döneminin yaklaşık iki katı.

Daha da korkutucu olan ise ölüm oranındaki yükseliş.

"Andes virüsü" olarak bilinen Güney Amerika tipi hantavirüsün neden olduğu akciğer sendromunda son bir yılda ölüm oranı yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Önceki beş yılın ortalaması ise yüzde 15'ti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Andes virüsü, insanlar arasında bulaşabilen tek hantavirüs türü olarak biliniyor.