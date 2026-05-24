Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.K. yönetimindeki 38 RV 616 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz bilinmeye bir sebepten alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.